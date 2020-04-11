Семьи с детьми на Ямале получат по 30 тыс. рублей из регионального материнского капитала

ТАСС, 11 апреля. Ямальские семьи, имеющие право на получение регионального материнского капитала, смогут получить единовременную выплату в 30 тыс. рублей, это решение принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране, сообщил в опубликованном в субботу видеообращении к жителям региона губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

"Я принял решение об единовременной выплате из регионального маткапитала в размере 30 тыс. рублей <...> До конца следующей недели необходимый раздел будет сделан на сайте департамента соцзащиты региона и, просто подав там заявление, вы сможете получить эту выплату", - сказал Артюхов.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в условиях пандемии. Президент постановил ежемесячно выплачивать по 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

В ЯНАО 11 апреля подтверждено восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего заболевших в регионе - 58. Все вновь выявленные случаи приходятся на Салехард. Контактные по заболевшим установлены, обследованы и изолированы. Из числа подтвержденных больных госпитализирован 31 пациент, 26 переносят коронавирус в легкой форме и проходят лечение амбулаторно. Из госпитализированных пациентов в данный момент один пациент находится в крайне тяжелом состоянии, на ИВЛ, один - в тяжелом. Остальные пациенты - в состоянии средней тяжести или удовлетворительном.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.