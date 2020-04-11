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Пандемия коронавируса нового типа

Врачам ЯНАО разрешили не подтверждать анализы на коронавирус в федеральной лаборатории

Как сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов, качество работы лаборантов высоко оценил федеральный центр

ТАСС, 11 апреля. Ямальским врачам разрешили не отправлять результаты анализов лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию на подтверждение в государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора в Новосибирске, сообщил жителям региона в опубликованном в субботу видеообращении губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. По словам губернатора, такое решение связано с высокими результатами работы ямальских врачей.

"Качество этой работы (лаборантов) высоко оценил федеральный центр - почти стопроцентный результат у нас подтверждается. И с понедельника нам разрешено не отправлять анализы на окончательное подтверждение. Это позволит нам без задержки информировать всех и вести более точный учет", - сказал он.

В ЯНАО 11 апреля подтверждено восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего заболевших в регионе - 58, ранее один из заразившихся умер. Все новые выявленные случаи приходятся на Салехард. Контактны по заболевшим установлены, все люди были обследованы и изолированы. Из числа подтвержденных больных госпитализирован 31 пациент, 26 переносят коронавирус в легкой форме и проходят лечение амбулаторно. Из госпитализированных пациентов в данный момент один пациент находится в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ, один - в тяжелом. Остальные пациенты - в состоянии средней тяжести или удовлетворительном.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 13 584 случая заражения, выздоровели 1 045 человек, умерли 106. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округАртюхов, Дмитрий АндреевичПандемия коронавируса нового типа
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