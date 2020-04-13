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Пандемия коронавируса нового типа

Свердловская область и Ямал лидируют в УФО по числу заразившихся коронавирусом

Количество инфицированных в округе за сутки выросло на 28 человек

ТАСС, 13 апреля. Число заразившихся коронавирусом в Уральском федеральном округе за последние сутки выросло на 28 человек, всего в регионах УФО диагноз подтвердился у 294 человек, по числу заразившихся лидируют Свердловская область и Ямал - 85 и 66 случаев соответственно. В Тюменской области зарегистрировано 53 случая заражения, в Челябинской - 45, в ХМАО - 41. Наиболее благоприятная ситуация в Курганской области - всего четыре заразившихся коронавирусом пациента.

В Свердловской области, по данным регионального Минздрава, за последние сутки зарегистрировано семь новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе 85 случаев, 37 человек выздоровели, смертельных исходов нет.

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"Состояние восьмерых пациентов оценивается как тяжелое, пятерых - средней тяжести, остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии", - уточнили в региональном Минздраве.

В Ямало-Ненецком автономном округе за последние сутки зарегистрированы четыре новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе. Всего на Ямале подтверждено 66 случаев заражения. Из числа подтвержденных больных в Ямало-Ненецком автономному округе (ЯНАО), госпитализированы 38 пациентов, 27 переносят коронавирус в легкой форме и проходят лечение амбулаторно в условиях строгой изоляции, из госпитализированных в данный момент один пациент находится в тяжелом состоянии на ИВЛ, остальные пациенты в состоянии средней тяжести или удовлетворительном.

В Челябинской области по состоянию на 13 апреля 45 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, в том числе три новых. Губернатор региона Алексей Текслер в понедельник сообщил журналистам, что за сутки условно положительные результаты выявлены у трех человек, всего подтверждение из "Вектора" ожидают по девяти условно положительным диагнозам. Выздоровели и выписаны из больниц 12 человек, остальные проходят лечение в стационарах, находясь в стабильном состоянии. Тяжелых случаев и пациентов на искусственной вентиляции легких в Челябинской области нет.

В Тюменской области за прошедшие сутки подтвердились еще 14 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщила заместитель губернатора региона Ольга Кузнечевских. "Всего в регионе зарегистрировано 53 случая, один из заразившихся ранее умер, девять человек выписаны из больницы, сегодня выписывается еще один из ранее заболевших. У врачей сегодня 42 человека на контроле, все в Областной инфекционной больнице, пять человек в реанимации, трое - на ИВЛ, один на кислороде и один в тяжелом, но стабильном состоянии - дышит сам, ситуация стабильная, хоть и идет нарастание. Все (новые заразившиеся) - это контакты в Тюменской области без завозов извне, это говорит о том, что нам надо ограничивать общение и соблюдать все меры по самоизоляции и карантину", - сказала она.

Новых случаев не выявлено

Департамент здравоохранения Курганской области сообщил в понедельник, что новых случаев коронавирусной инфекции в регионе за последние сутки не выявлено. Всего заразившихся в регионе было четверо, один из них выписан, трое находятся на лечении. Тяжелых пациентов в регионе нет.

Как сообщает региональный оперативный штаб со ссылкой на окружной департамент здравоохранения, на 11:30 (09:30 мск) 13 апреля в Югре 41 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. Новых заразившихся за выходные выявлено не было. Три пациента - в тяжелом состоянии, один из них на аппарате ИВЛ. Остальные 33 пациента - в состоянии средней и легкой степени тяжести, еще пять выписаны в связи с выздоровлением.

Теги
РоссияТюменская областьКурганская областьСвердловская областьЧелябинская областьХанты-Мансийский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
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