Число заразившихся коронавирусом в Курганской области выросло за сутки в 2,5 раза

"В Курганской области официально подтверждены еще шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении. Ранее новая инфекция была обнаружена у четырех жителей региона.

ТАСС, 14 апреля. Число заразившихся коронавирусом выросло в Курганской области за сутки в 2,5 раза, достигнув десяти человек, сообщил во вторник оперативный штаб региона.

Отмечается, что заразились пять человек из Альменевского района, они контактировали с инфицированным мужчиной. Также вирус обнаружен у жительницы Шадринска - девушка учится в одном из вузов Москвы, в апреле она приехала в Курганскую область и здесь почувствовала себя плохо. "Все шестеро госпитализированы в специализированную инфекционную больницу", - отмечается в сообщении.

Ранее губернатор области Вадим Шумков написал на своей странице в Instagram, что в регионе имеется лишь 30% аппаратов ИВЛ и 50% воздуха для них от установленного новыми нормативами для инфекционного госпиталя объема. В то же время полученные 152 млн рублей из федерального бюджета уже законтрактованы на покупку аппаратов ИВЛ, но поставки растянутся до 1 августа, отметил он на совещании по профилактике распространения коронавируса в Уральском федеральном округе (УФО).

Полномочный представитель президента в УФО Николай Цуканов призвал регионы округа по возможности помочь Курганской области, которая испытывает наиболее острый дефицит в медицинском оборудовании, аппаратах ИВЛ и средствах защиты.