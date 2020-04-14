{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Жительницу Челябинской области оштрафовали за фейк про ввод войск из-за коронавируса

Она должна выплатить 30 тысяч рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Суд в Чебаркуле Челябинской области оштрафовал на 30 тыс. рублей местную жительницу, которая в "ВКонтакте" опубликовала фейк о том, что из-за распространения коронавируса в крупные города вводят дополнительные войска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Чебаркульский мировой суд вынес постановление о наложении штрафа в размере 30 тысяч рублей на местную жительницу по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации"). Как было установлено сотрудниками полиции, женщина в одной из чебаркульских групп в социальной сети "ВКонтакте" опубликовала комментарий, в котором утверждала, что в крупные города страны вводятся дополнительные войска, хотя достоверно знала, что это не так", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ГУ МВД России по Челябинской области призывает граждан внимательно относиться к публикуемой в интернете и мессенджерах информации, ориентироваться только на официальные источники.

По данным Минздрава Челябинской области, на утро 14 апреля в регионе подтверждены 50 случаев заболевания COVID-19 - пять новых подтверждений, 13 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. На госпитализации остаются 37 человек.

Теги
РоссияЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Авиационную группу ЦВО перебазировали в Казахстан для обеспечения посадки "Союза МС-15"
Это четыре вертолета Ми-8МТВ5-1, самолет Ан-12 и поисковая машина "Синяя птица"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС