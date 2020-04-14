Жительницу Челябинской области оштрафовали за фейк про ввод войск из-за коронавируса

ЧЕЛЯБИНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Суд в Чебаркуле Челябинской области оштрафовал на 30 тыс. рублей местную жительницу, которая в "ВКонтакте" опубликовала фейк о том, что из-за распространения коронавируса в крупные города вводят дополнительные войска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Чебаркульский мировой суд вынес постановление о наложении штрафа в размере 30 тысяч рублей на местную жительницу по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации"). Как было установлено сотрудниками полиции, женщина в одной из чебаркульских групп в социальной сети "ВКонтакте" опубликовала комментарий, в котором утверждала, что в крупные города страны вводятся дополнительные войска, хотя достоверно знала, что это не так", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ГУ МВД России по Челябинской области призывает граждан внимательно относиться к публикуемой в интернете и мессенджерах информации, ориентироваться только на официальные источники.

По данным Минздрава Челябинской области, на утро 14 апреля в регионе подтверждены 50 случаев заболевания COVID-19 - пять новых подтверждений, 13 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. На госпитализации остаются 37 человек.