"Уральские авиалинии" перепрофилировали часть авиапарка под грузовые перевозки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" перепрофилировала часть своего авиапарка под грузовые перевозки, сообщили во вторник в пресс-службе компании.

"Количество пассажирских рейсов в нынешних условиях сильно сократилось. В то же время мы видим повышенный спрос на транспортировку грузов. В приоритете - товары первой необходимости, медикаменты для лечения коронавируса, медицинское оборудование, средства защиты и так далее. Поэтому наша авиакомпания приняла решение задействовать часть воздушных судов для выполнения грузовых рейсов", - приводит пресс-служба слова коммерческого директора авиакомпании Кирилла Скуратова, который уточнил, что все обязательства по выполнению регулярных пассажирских рейсов остаются без изменений.

По данным пресс-службы, в настоящее время перевозчик обеспечен заказами по доставке грузов до конца мая 2020 года. "В частности, обширная полетная программа "Уральских авиалиний" по доставке грузов завязана на рейсах из Китая. Первый такой рейс по маршруту Пекин - Екатеринбург состоится 15 апреля 2020 года. Грузу, который доставит перевозчик, присвоен высший приоритет", - добавили в компании. Сколько самолетов "Уральских авиалиний" будет задействовано под грузовые перевозки, в компании не уточнили.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году компания перевезла более 9,5 млн пассажиров. Она эксплуатирует 48 авиалайнеров (3 - А320neo, 2 - A321neo, 23 - А320, 15 - А321 и 5 - А319) на условиях операционного лизинга.