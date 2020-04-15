Суд продлил арест обвиняемому в поджоге дома в Екатеринбурге, где погибли восемь человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 апреля. /ТАСС/. Свердловский областной суд оставил под арестом Александра Понкратова, обвиняемого в поджоге жилого дома в Екатеринбурге в ночь на 27 марта, где погибли восемь человек. Об этом сообщили в среду в пресс-службе суда.

Ленинский районный суд Екатеринбурга 4 апреля отправил Понкратова в СИЗО до 26 мая включительно. Постановление было обжаловано в вышестоящей инстанции.

"По итогам апелляционного рассмотрения жалобы защитника и самого обвиняемого были оставлены без удовлетворения, а постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга - без изменения", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в ночь на 27 марта. В двухэтажном доме барачного типа на улице Омской в Екатеринбурге горели подъезд и кровля. Погибли семь человек, еще один умер в больнице. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались десять человек.