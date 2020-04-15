Югра поддержит обращение авиакомпаний к властям по ситуации с возвратом билетов

Ранее жители региона массово жаловались на то, что авиакомпания Utair не возвращает деньги за невозвратные авиабилеты, купленные до 1 апреля 2020 года, рейсы по которым были отменены из-за прекращения полетов по решению Росавиации. Utair из-за ситуации с коронавирусной инфекцией с 1 апреля позволила пассажирам обменять на другую дату вылета или вернуть билеты по всем тарифам, включая невозвратные.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа обратятся в правительство России с предложением предоставить авиакомпаниям возможность зачислять деньги за отмененный рейс в счет будущих полетов. Соответствующее поручение дела губернатор Югры Наталья Комарова в среду во время рабочего совещания по вопросу возврата денежных средств по приобретенных авиабилетам.

"В отношении варианта о замене денег на какие-то другие способы, возвращение потраченных денег милями, ваучерами. Несколько авиакомпаний обратились в правительство РФ. Давайте и мы соответствующее предложение внесем в правительство России. Важно здесь заявить о том, что этот вопрос болезненный, сотню тысяч людей затронул, в этой связи какое-либо решение нужно на федеральном уровне предпринимать. Оно до пятницы [17 апреля] должно уйти в правительство России", - сказала Комарова.

В свою очередь генеральный директор авиакомпании Utair Андрей Мартиросов сообщил, что Международная ассоциация гражданской авиации обратилась к правительствам стран-участниц ассоциации с просьбой поддержать инициативу ведущих перевозчиков и разрешить возврат тем, кто имеет возвратный тариф, разрешить возврат ваучерами, милями, в рассрочку. Он уточнил, что на полеты в марте было продано 274 тыс. авиабилетов, из них фактически полет осуществило 114 тыс. пассажиров.

"Не полетели, но имели право на возврат 100 тыс. человек, 60 тыс. человек не имеют права на возврат по условиям тарифа. <…> Из 100 тыс. пассажиров, [которые имели право на возврат], 30 тыс. билетов уже возвращено - это 200 млн рублей", - сказал Мартиросов.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2019 году она перевезла более 7,7 млн человек.