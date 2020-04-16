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Суд отложил до 27 мая рассмотрение иска челябинского экс-губернатора к ФАС

Борис Дубровский оспаривает решение ведомства о нарушении антимонопольного законодательства во время мусорного коллапса в 2018 году

ЧЕЛЯБИНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд Челябинской области отложил до 27 мая предварительное заседание, которое должно было состояться в четверг по заявлению бывшего главы региона Бориса Дубровского, оспаривающего решение областного управления ФАС о нарушении антимонопольного законодательства во время мусорного коллапса в 2018 году. Об этом говорится в материалах дела.

"Суд определил отложить предварительное судебное заседание на 27 мая 2020 года на 10:00 (08:00 мск)", - говорится в опубликованном определении.

В настоящее время из-за угрозы распространения коронавируса судебные заседания проходят по делам безотлагательного характера, а также по делам, всеми участниками которых заявлены ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие.

Правительство Челябинской области, ООО "Центр коммунального сервиса" и Дубровский в начале февраля подали исковые заявления, оспаривающие решения комиссии УФАС, которая пришла к выводу, что в период мусорного коллапса в Челябинске имел место сговор, ограничивавший доступ игроков на рынок услуг по обращению с отходами.

Осенью 2018 года власти Челябинска объявляли режим ЧС из-за того, что во дворах скопился бытовой мусор. Позже режим был снят, а челябинское УФАС усмотрело в действиях областных, городских властей и подрядных организаций соглашение, нарушающее п. 4 ст. 16 закона "О защите конкуренции" ("Ограничение доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранение с него хозяйствующих субъектов").

Теги
РоссияДубровский, Борис АлександровичЧелябинская область
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