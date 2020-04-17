Фонд Дятлова планирует провести эксперимент в районе гибели туристической группы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Представители Общественного фонда памяти группы Дятлова с помощью эксперимента на перевале определят, какую ракету видели там студенты из другой туристической группы в 1959 году. Экспедиция фонда запланирована на 1 августа, сообщил в пятницу ТАСС руководитель фонда Юрий Кунцевич.

"Экспедиция [на перевал] готовится, она будет с экспериментом. Группа [под руководством студента] Шумкова в то же самое время в 1959 году в районе перевала зимой видела взлетевшую ракету. <…> Надо посмотреть с рядом стоящего горного массива - это 33 километра по прямой. Посмотреть видно ли эту ракету: [если нет], то можно сделать вывод, что это был техноген. А если будет видно осветительную ракету, то, значит, там были люди", - сказал Кунцевич.

Он пояснил, что другая туристическая группа под руководством студента Шумкова была в походе в то же время, что и группа под руководством Игоря Дятлова, но на другой вершине. По словам председателя фонда, в дневнике Шумкова сказано, что ночью над перевалом Дятлова его группа увидела ракету. "Они подумали, что это отмечали взятие вершины Отортен. Затем им сказали, что группа не вернулась", - добавил Кунцевич.

Экспедиция фонда запланирована на 1 августа, но собеседник агентства отметил, что в случае продления карантина она может быть перенесена на более позднее время.

О перевале

Перевалом Дятлова называют место гибели туристической группы в феврале 1959 года на Северном Урале в окрестностях горы Отортен. Тогда при невыясненных обстоятельствах погибли девять лыжников турклуба Уральского политехнического института - пять студентов, три инженера и инструктор турбазы. Руководителем группы был Игорь Дятлов.

Согласно официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, однако у некоторых были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти. Отрабатывались различные версии происшествия, в том числе обрушение снега на палатку, нападение беглых заключенных, гибель от рук коренных жителей, ссора между туристами.