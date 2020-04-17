В Курганской области ограничили въезд жителей других регионов

"Обращаем внимание на то, что на территорию Курганской области будут допускаться только жители региона, а также граждане, прибывшие из других субъектов РФ для лечения, участия в похоронах или выполнения служебных обязанностей (при наличии подтверждающих документов)", - говорится в сообщении.

ТАСС, 17 апреля. Правительство Курганской области приняло решение ввести ограничение на въезд граждан на территорию региона. Теперь сюда смогут попасть жители, имеющие в области прописку, граждане, едущие на лечение, по работе или на похороны, сообщили в пятницу в оперативном штабе региона.

Отмечается, что также в субботу усилят контроль на въездах в регион. "На трассах, а также на въездах в ряд населенных пунктов (в том числе Далматово, Чимеево) будут организованы блок-посты и выставлены дополнительные патрули ДПС. Это связано с необходимостью недопущения массового скопления народа в православных храмах региона во время празднования Пасхи", - поясняют в штабе.

В регионе находятся Далматовский Свято-Успенский монастырь и Чимеевский мужской монастырь. Обитель Свято-Успенского Далматовского монастыря основана преподобным Далматом Исетским в середине ХVII века на землях татарского мурзы Илигея, в ХVII-ХVIII веках многократно подвергался нападению кочевников. Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь был образован 17 июля 2002 года, в нем находилась Чимеевская чудотворная икона Божией Матери, частица животворящего Креста Господня, которая пострадала при пожаре в июле прошлого года.

Ранее в Курганской области уже ограничили автобусное сообщение с соседними регионами, были приостановлены перелеты через единственный в области аэропорт "Курган".

В Курганской области зафиксировано 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них трое человек уже выздоровели и были выписаны из больницы. В большинстве случаев заразившиеся прибыли в регион из Москвы, в их контактном кругу в результате также выявили инфицирование COVID-2019.