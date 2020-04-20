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Доходы губернатора Свердловской области в 2019 году уменьшились на 100 тыс. рублей

Они составили 5,84 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Доходы губернатора Свердловской области в 2019 году уменьшились почти на 100 тыс. рублей с 5,94 млн до 5,84 млн рублей. Об этом сообщается в понедельник в декларации о доходах губернатора Свердловской области Е. В. Куйвашева и членов его семьи за период с 1 января по 31 декабря 2019 года, размещенных на официальном сайте губернатора.

Губернатор Свердловской области в 2019 году заработал 5,84 млн рублей. Согласно документу, он владеет квартирой площадью 144 кв. м и одной третьей части квартиры площадью 131,7 кв. м (остальными долями владеют жена главы региона и его несовершеннолетний сын).

Доход супруги губернатора в 2019 году увеличился на 5,4 млн рублей и составил 11,6 млн рублей. В ее собственности одна третья часть квартиры площадью 131,7 кв. м, квартира 118,7 кв. м, нежилое помещение 50,7 кв. м, а также по одной второй доли в двух помещениях по 107,6 кв. м. Также в собственности у супруги главы региона легковой автомобиль Toyota RAV 4.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заработал в 2018 году 5,9 млн рублей. Согласно документам, глава региона он владел автоприцепом и гидроциклом, квартирой площадью 144 кв. м и одной третьей части в квартире площадью 131,7 кв. м. Доход супруги губернатора в 2018 году составил 6,2 млн рублей.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская область
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