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Жительницу Екатеринбурга обвиняют в выводе за рубеж 2,8 млрд рублей

По версии следствия, женщина совершала незаконные валютные операции под видом реализации и транспортировки труб и станков

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Суд в Екатеринбурге рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в выводе 2,8 млрд рублей на счета иностранных фирм. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу", - сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, женщина в составе преступной группы совершала незаконные валютные операции под видом реализации и транспортировки труб и станков. В частности, она обеспечивала поступление денег на счета подконтрольных главе группы фирм, а также перевод денег на счета компаний, зарегистрированных за рубежом. С ноября 2014 года по март 2018 года участники преступной группы вывели на счета зарубежных юридических лиц более 2,8 млрд рублей в иностранной валюте. При этом члены преступной группы предоставляли агенту валютного контроля - коммерческому банку - документы о проведении валютных операций, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.

В отношении других членов преступной группы расследование продолжается.

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РоссияСвердловская область
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