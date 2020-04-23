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Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

В больнице Златоуста выявили 44 случая заражения коронавирусом

Больничный корпус, ставший очагом инфекции, закрыли на карантин

ЧЕЛЯБИНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Очаг заражения коронавирусной инфекцией выявлен в городской больнице № 1 в городе Златоусте Челябинской области. За прошедшие сутки в учреждении подтвердилось 44 случая, сообщил в четверг журналистам губернатор Алексей Текслер.

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"Прошедшие сутки дали нам существенный прирост подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в регионе. Это 57 человек, 44 из которых - это очаг в Златоусте. Причем очаг в одном из корпусов городской больницы № 1. Мы видим, что такое массовое распространение инфекции стало следствием ошибок в оказании медицинской помощи", - сказал Текслер.

По его словам, больничный корпус, ставший очагом инфекции, закрыт на карантин. "Скорее всего, будут и другие подтвержденные случаи по этому очагу. Взяты анализы максимального количества людей, которые тем или иным образом контактировали с больными пациентами и сотрудниками больницы", - добавил губернатор, отметив, что разработан план по локализации очага в больнице.

Как сообщила пресс-служба правительства региона, по поручению губернатора областной Минздрав берет под внешнее управление работу больницы. Текслер также дал поручение главе города провести полную дезинфекцию по месту нахождения больных и контактных лиц. Для сохранения доступности медицинской помощи в Златоуст направлены врачи из областных медучреждений.

В новость были внесены изменения (10:19 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца.

Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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