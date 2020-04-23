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Пандемия коронавируса нового типа

Жителя Кургана оштрафовали за комментарии, что "коронавируса нет"

На судебном заседании мужчина признал вину и раскаялся в содеянном

ТАСС, 23 апреля. Суд оштрафовал на 30 тыс. рублей жителя Кургана, утверждавшего в комментариях в паблике "Типичный Курган", что "никакого коронавируса нет". Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе региона.

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"26-летний житель Кургана в комментариях в паблике "Типичный Курган" распространял информацию, которая не соответствует действительности. Он утверждал, что "никакого коронавируса нет". Молодой человек призывал не верить официальной информации о распространении инфекции. <...> Решением суда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП "Злоупотребление свободой массовой информации", ему назначен штраф в 30 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на судебном заседании молодой человек признал вину и раскаялся в содеянном.

В Курганской области зафиксировано 27 случаев заражения коронавирусом, при этом три пациента уже выздоровели и находятся дома. По данным департамента здравоохранения региона, у большей части пациентов заболевание, вызванное коронавирусом, протекает в легкой форме, у двух - в тяжелой, у трех - средней степени тяжести.

 

Теги
РоссияКурганская областьПандемия коронавируса нового типа
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