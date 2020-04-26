Коронавирус подтвердился еще у 37 пациентов и медработника в больнице Златоуста

ТАСС, 26 апреля. Коронавирус выявили у 37 пациентов и сотрудника больницы №1 в городе Златоусте (Челябинская область), где ранее зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в воскресенье в Министерстве здравоохранения региона.

Ранее губернатор региона Алексей Текслер заявил, что в Златоусте из-за вспышки коронавируса могут ввести режим пропусков или карантин - закрыть въезд и выезд из города. 23 апреля он сообщал, что в больнице №1 Златоуста выявлен очаг заражения коронавирусом и зафиксировано 44 подтвержденных случая. Всего на 25 апреля было зарегистрировано 110 случаев, включая контактных и ранее заразившихся граждан.