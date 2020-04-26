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Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирус подтвердился еще у 37 пациентов и медработника в больнице Златоуста

Всего в Челябинской области зафиксировали 368 случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 26 апреля. Коронавирус выявили у 37 пациентов и сотрудника больницы №1 в городе Златоусте (Челябинская область), где ранее зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в воскресенье в Министерстве здравоохранения региона.

Ранее губернатор региона Алексей Текслер заявил, что в Златоусте из-за вспышки коронавируса могут ввести режим пропусков или карантин - закрыть въезд и выезд из города. 23 апреля он сообщал, что в больнице №1 Златоуста выявлен очаг заражения коронавирусом и зафиксировано 44 подтвержденных случая. Всего на 25 апреля было зарегистрировано 110 случаев, включая контактных и ранее заразившихся граждан.

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"На утро 26 апреля среди новых подтверждений - 37 человек по Златоусту. Это пациенты, сотрудник медучреждения, контактные с заболевшими", - говорится в сообщении.

В Челябинской области, по данным Минздрава региона, на 26 апреля зарегистрировано 368 случаев заражения коронавирусом, из них 58 новых подтверждений за последние сутки.

Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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