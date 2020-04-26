Коронавирус подтвердился еще у 39 работников месторождений на Ямале

Согласно опубликованным данным, на 26 апреля в регионе зафиксировано 348 подтвержденных случаев заражения, из которых 202 зарегистрированы на месторождениях. Всего за прошедшие сутки, по данным оперштаба, подтверждено 45 новых случаев коронавируса.

ТАСС, 26 апреля. Коронавирус выявлен еще у 39 вахтовых работников месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили в оперативном штабе ЯНАО в воскресенье.

"Основной прирост 26 апреля дали вахтовые рабочие с месторождений. Это 39 новых случаев. 30 из них - у работников месторождений в Ямальском районе, все выявлены при обследовании контактных с ранее заболевшими. Семь новых случаев подтвердились по результатам обследования вахтовых рабочих на производственных базах в районе Нового Уренгоя", - приводятся в сообщении слова руководителя оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяны Бучковой.

По ее словам, также выявлен один случай коронавирусной инфекции у вахтового работника в Надымском районе. Сотрудник проходил обязательный двухнедельный карантин перед выездом на вахту, при появлении признаков ОРВИ был обследован. Он продолжит находиться на изоляции до полного выздоровления. Еще один новый случай - у вахтового рабочего, приехавшего в Ноябрьск из Якутии.

По данным штаба, в населенных пунктах Ямала зарегистрировано 146 случаев заражения инфекцией. За все время в регионе выздоровели 68 человек, один умер.