Коронавирус подтвердился еще у 39 работников месторождений на Ямале

ТАСС, 26 апреля. Коронавирус выявлен еще у 39 вахтовых работников месторождений в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили в оперативном штабе ЯНАО в воскресенье.
Согласно опубликованным данным, на 26 апреля в регионе зафиксировано 348 подтвержденных случаев заражения, из которых 202 зарегистрированы на месторождениях. Всего за прошедшие сутки, по данным оперштаба, подтверждено 45 новых случаев коронавируса.
"Основной прирост 26 апреля дали вахтовые рабочие с месторождений. Это 39 новых случаев. 30 из них - у работников месторождений в Ямальском районе, все выявлены при обследовании контактных с ранее заболевшими. Семь новых случаев подтвердились по результатам обследования вахтовых рабочих на производственных базах в районе Нового Уренгоя", - приводятся в сообщении слова руководителя оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяны Бучковой.
По ее словам, также выявлен один случай коронавирусной инфекции у вахтового работника в Надымском районе. Сотрудник проходил обязательный двухнедельный карантин перед выездом на вахту, при появлении признаков ОРВИ был обследован. Он продолжит находиться на изоляции до полного выздоровления. Еще один новый случай - у вахтового рабочего, приехавшего в Ноябрьск из Якутии.
По данным штаба, в населенных пунктах Ямала зарегистрировано 146 случаев заражения инфекцией. За все время в регионе выздоровели 68 человек, один умер.