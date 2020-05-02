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Челябинские власти организуют трансфер вахтовиков с закрытой на карантин Чаянды

После доставки домой жителей региона поместят в один из центров обсервации области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Власти Челябинской области помогут с возвращением домой вахтовикам, работающим на Чаяндинском месторождении в Якутии, где из-за очага коронавируса объявили карантин. Об этом сообщила в субботу пресс-служба губернатора Челябинской области в субботу.

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"Правительство заберет южноуральцев, работающих на обустройстве и строительстве объектов добычи и транспорта нефти и газа Чаяндинского месторождения", - говорится в сообщении со ссылкой губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Сейчас, по его словам, власти уточняют количество работающих там жителей области и прорабатывают остальные детали. Работники, по информации пресс-службы, будут доставлены на территорию региона с соблюдением всех мер предосторожности, после чего их поместят в один из центров обсервации.

В пресс-службе ТАСС пояснили, что речь идет, как о заразившихся коронавирусом, так и о здоровых жителях региона, работающих на месторождении.

Власти Якутии 17 апреля объявили карантин на территории Чаяндинского месторождения в Ленском районе, где расположены 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций "Газпрома", в которых работают более 10 тыс. человек. По сообщениям властей на 1 мая, 56 работников находятся в больницах Якутии, еще 39 человек были вывезены на лечение в Ямало-Ненецкий автономный округ.

Чаяндинское месторождение является ресурсной базой для поставок газа по газопроводу "Сила Сибири".

 

Теги
РоссияТекслер, Алексей ЛеонидовичЯкутияЧелябинская областьЯмало-Ненецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
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