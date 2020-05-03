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Пандемия коронавируса нового типа

В Зауралье обяжут сдавать анализ на коронавирус приезжающих из четырех регионов

Речь идет о жителях Югры, Ямала, Якутии и Мурманской области

ТАСС, 3 мая. Жители Югры, Ямала, Якутии и Мурманской области, приезжающие в Курганскую область, с 4 мая обяжут сдавать анализ на коронавирус и соблюдать двухнедельный режим самоизоляции. Такое решение 3 мая принял региональный оперативный штаб по борьбе с пандемией.

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"С 4 мая все, кто приезжает в Курганскую область из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Саха (Якутия) и Мурманской области, будут обязаны по прибытии сдать анализ на COVID-19, а затем соблюдать двухнедельный режим изоляции на дому или в условиях обсерватора", - говорится в сообщении. Режим самоизоляции будут обязаны соблюдать и те, кто совместно проживает с прибывшими.

Ранее в Курганской области было принято решение об обязательной самоизоляции граждан, приехавших из Москвы, Петербурга и Московской области. Они обязаны сообщать о месте, датах пребывания и свою контактную информацию на горячую линию.

В Курганской области зафиксировано 55 случаев коронавирусной инфекции. В России, по сведениям федерального оперативного штаба, зарегистрировано 134 687 случаев заражения, выздоровели 16 639, умерли 1 280. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияМурманская областьЯкутияКурганская областьХанты-Мансийский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
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