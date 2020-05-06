Полпред в УФО поручил регионам ежедневно контролировать цены на продукцию АПК

"Особых оснований для роста цен на сельхозпродукцию нет. По основной продуктовой линейке - картофель, зерно, и мясо свинины, и мясо птицы - мы не зависим от импорта. Нужно контролировать цены в ежедневном режиме", - сказал он.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Контроль за ценами на продукцию агропромышленного комплекса должен осуществляться ежедневно в условиях пандемии коронавируса. Оснований для роста цен на данный момент нет, сообщил в среду на совещании по развитию АПК полпред президента в Уральском федеральном округе (УФО) Николай Цуканов.

Цуканов отметил, что в ряде регионов округа цены выросли недопустимо. По его словам, в Курганской области свинина подорожала на 10,5%, куриные яйца - на 18,5%. В Челябинской области цены на сгущенное молоко выросли на 24%, на свинину - на 12,2%, курицу - на 12%, куриные яйца - на 20%, на гречку - на 27%.

"Какие факторы тут могли повлиять? Причем тут сезонность? Для человека рост [цен] на 10-15% - это ощутимые деньги. <…> Это очень большой рост цен, оснований для него нет. Это просто под шумок кто-то хочет нажиться, и это неправильно, надо защищать свое население", - отметил Цуканов.

Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов и замгубернатора Челябинской области Сергей Сушков отметили, что федеральные торговые сети закупают продукцию по федеральным ценам и продают ее в регионах тоже по федеральным, а не региональным расценкам. Поэтому и происходит повышение цен, на которое сложно повлиять, пояснили они.