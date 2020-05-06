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Пандемия коронавируса нового типа

Полпред в УФО поручил регионам ежедневно контролировать цены на продукцию АПК

Николай Цуканов отметил, что "особых оснований для роста цен на сельхозпродукцию нет", так как по основной продуктовой линейке уральские регионы не зависят от импорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Контроль за ценами на продукцию агропромышленного комплекса должен осуществляться ежедневно в условиях пандемии коронавируса. Оснований для роста цен на данный момент нет, сообщил в среду на совещании по развитию АПК полпред президента в Уральском федеральном округе (УФО) Николай Цуканов.

"Особых оснований для роста цен на сельхозпродукцию нет. По основной продуктовой линейке - картофель, зерно, и мясо свинины, и мясо птицы - мы не зависим от импорта. Нужно контролировать цены в ежедневном режиме", - сказал он.

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Цуканов отметил, что в ряде регионов округа цены выросли недопустимо. По его словам, в Курганской области свинина подорожала на 10,5%, куриные яйца - на 18,5%. В Челябинской области цены на сгущенное молоко выросли на 24%, на свинину - на 12,2%, курицу - на 12%, куриные яйца - на 20%, на гречку - на 27%.

"Какие факторы тут могли повлиять? Причем тут сезонность? Для человека рост [цен] на 10-15% - это ощутимые деньги. <…> Это очень большой рост цен, оснований для него нет. Это просто под шумок кто-то хочет нажиться, и это неправильно, надо защищать свое население", - отметил Цуканов.

Заместитель губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов и замгубернатора Челябинской области Сергей Сушков отметили, что федеральные торговые сети закупают продукцию по федеральным ценам и продают ее в регионах тоже по федеральным, а не региональным расценкам. Поэтому и происходит повышение цен, на которое сложно повлиять, пояснили они.

Теги
Цуканов, Николай НиколаевичРоссияКурганская областьЧелябинская областьПандемия коронавируса нового типа
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