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Рыбоводный завод на Ямале выпустит в водоемы около 14 млн мальков муксуна в 2020 году

На данный момент на предприятии завершается инкубация икры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Собский рыбоводный завод (Ямало-Ненецкий автономный округ) летом 2020 года планирует выпустить на 4 млн больше мальков одной из самых ценных северных рыб - муксуна, что составит 14 млн штук молоди. На данный момент на предприятии завершается инкубация икры, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Запрет на вылов муксуна, находящегося на грани исчезновения, был введен на Ямале в 2014 году и действует до сих пор. Восстановить численность рыбы планируется в течение 10-12 лет.

"Собский рыбоводный завод предстоящим летом планирует выпустить в ямальские водоемы около 14 млн штук молоди одной из самых ценных северных рыб - муксуна. Это на 4 млн больше, чем в прошлом году. Сейчас на предприятии завершается инкубация икры муксуна: начался процесс выклева личинки, который продлится до конца мая", - говорится в сообщении.

Сразу после выклева личинку перемещают из инкубационного цеха в рыбоводные бассейны для подращивания, при этом корм дается каждый час. Такой режим позволит уже к середине июля дорастить молодь до необходимой средней навески 0,5 грамма. На сегодняшний день у Собского рыбоводного завода уже заключены предварительные контракты с предприятиями топливно-энергетического комплекса на выпуски молоди в рамках компенсационных мероприятий, уточняют в пресс-службе.

"Навеска 0,5 грамм позволит полностью использовать мощности Собского рыбоводного завода, осуществлять ступенчатые выпуски молоди, и, соответственно, ускорить восстановление популяций сиговых видов рыб", - приводят в пресс-службе слова первого заместителя директора департамента агропромышленного комплекса ЯНАО Андрея Рубашина.

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