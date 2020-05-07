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Пандемия коронавируса нового типа

Свердловские депутаты планируют ограничить продажу алкоголя на время пандемии законом

Сейчас норма о таком ограничении прописана в указе губернатора Евгения Куйвашева
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© Антон Новодережкин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области планируют в июне рассмотреть законопроект, который ограничит продажу алкоголя на время борьбы с коронавирусом с 19:00 местного времени. Об этом сообщила в четверг спикер заксобрания Людмила Бабушкина.

Ранее данную норму прописал в своем указе в апреле губернатор региона Евгений Куйвашев.

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"Сейчас мы планируем рассматривать следующие вопросы. Это ограничение продажи алкогольной продукции, законопроект готовится. Сокращается продажа с 19 часов, было до 23 часов. Будем рассматривать в июне", - сказала Бабушкина на заседании Совета руководителей законодательных органов при полпреде президента РФ в Уральском федеральном округе.

В пресс-службе Заксобрания уточнили ТАСС, что на данный момент вопрос находится в проработке. Законодательное закрепление запрета позволит сотрудникам полиции эффективнее принимать меры при нарушении. Законодательная норма, которую планируется внести в региональный закон "О регулировании отдельных отношений в сфере розничной торговли…", будет действовать только в период режима повышенной готовности, введенного в регионе в марте в связи с распространением коронавируса.

В Свердловской области зарегистрировано 1 429 случаев коронавируса. Вылечено 243 человека. Состояние 15 госпитализированных с COVID-19 оценивается как тяжелое, 59 - как средней степени тяжести, остальных - как удовлетворительное, три человека умерли.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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