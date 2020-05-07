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Пандемия коронавируса нового типа

На Урале в 1,5 раза увеличилось число лабораторий, делающих тесты на коронавирус

Сейчас в макрорегионе работают порядка 70 таких лабораторий
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© Артем Геодакян/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Тестирование на коронавирус в регионах Уральского федерального округа проводят около 70 лабораторий, всего проведено свыше 300 тыс. анализов, сообщил в четверг на совещании с председателями законодательных органов округа заместитель полномочного представителя президента РФ в УФО Борис Кириллов.

13 апреля полпред президента РФ в округе Николай Цуканов сообщал, что в округе 43 таких лабораторий.

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"В округе активно реализуются профилактические мероприятия. Работает порядка 70 лабораторий по тестированию, проведено свыше 300 тыс. тестов. Улучшилось положение с (обеспечением - прим. ТАСС) индивидуальных средств защиты", - сказал он.

Кириллов уточнил, что все регионы округа развернули необходимое количество коек для пациентов с коронавирусом. Челябинская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа даже перевыполнили планы. Однако полпред отметил, что часть больниц, где лечат пациентов с коронавирусом, в Челябинской и Курганской областях находятся в неудовлетворительном состоянии.

"Мы имеем обратную связь с фотографиями, когда жители обращаются. Жуткая картина, странно, что эти лечебные учреждения до сих пор существуют, но они есть у нас. По 2-3 человека в комнате находятся, а туалета нет. По каждому лечебному учреждению в рамках национального проекта надо привести в порядок максимально", - сказал Цуканов.

На данный момент в регионах УФО зафиксировано 4 650 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Больше всего случаев приходится на Свердловскую область - 1 429, затем Ямало-Ненецкий автономный округ - 1 018, Челябинская область - 899, Тюменская область - 683, Ханты-Мансийский автономный округ - 551, Курганская - 70.

 

Теги
Цуканов, Николай НиколаевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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