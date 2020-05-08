Свердловская киностудия присоединится к "Ночи музеев" с экскурсией о военных фильмах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Свердловская киностудия присоединится к предстоящей "Ночи музеев" и проведет в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне онлайн-экскурсию, посвященную снятым здесь военным фильмам. Об этом сообщила в пятницу менеджер киностудии по связям с общественностью Лина Филатова.

Свердловская киностудия - единственная российская государственная кино-медиакомпания, расположенная в центре России. Она выпускает игровое, документальное и анимационное кино.

"Организаторы проекта расскажут, как в годы войны была создана киностудия, как она работала в послевоенное время, какие фильмы снимались в ее стенах. У виртуальных участников экскурсии будет возможность увидеть реквизит и костюмы из фильмов о войне", - сообщила Филатова, уточнив, что экскурсия будет доступна 16 мая.

Организаторы рассчитывают, что участники экскурсии смогут прочувствовать военное время, когда также зародилась история самой киностудии.

"История нашей киностудии началась в самый переломный момент войны - 9 февраля 1943 года. Несмотря на все сложности того времени, режиссеры и съемочные группы создавали культовые фильмы о войне, которые стали частью большой истории российской культуры. Эти фильмы рассказывали о солдатах, об офицерах и простых людях, которые в самых разных условиях проявляли себя как герои. Участники тех далеких событий стали частью нашей истории, как и фильмы Свердловской киностудии стали частью истории нашей большой страны", - отмечает генеральный директор Свердловской киностудии Михаил Чурбанов.

"Ночь музеев" - международная акция, приуроченная к Международному дню музеев, впервые прошла в 1997 году. Это единственное время в году, когда множество арт-пространств открыто для посещений до поздней ночи. В 2020 году она запланирована на 16 мая и из-за пандемии коронавируса пройдет в онлайн-формате.