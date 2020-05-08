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Пандемия коронавируса нового типа

Пенсионеры и беременные женщины в Югре получат разовые выплаты

Из-за ситуации с коронавирусом им выплатят от 3 до 5 тыс. рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 мая. /ТАСС/. Неработающие пенсионеры, семьи с детьми и беременные женщины, проживающие в Ханты-Мансийском автономном округе, получат разовые выплаты из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее решение приняло правительство Югры в пятницу, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

"Единовременные денежные выплаты получат отдельные категории нуждающихся югорчан. <...> Данная мера поддержки будет предоставлена жителям, имеющим доход на каждого члена семьи не выше величины прожиточного минимума", - говорится в сообщении.

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По словам губернатора Югры Натальи Комаровой, неработающие пенсионеры получат по 3 тыс. рублей, семьи с детьми и беременные женщины - по 5 тыс. рублей. "Выплаты должны быть осуществлены до 5 июня без запроса у жителей дополнительных документов и на основании сведений, уже занесенных в соответствующие базы данных", - приводятся в сообщении слова главы региона.

Всего выплаты, по данным региональный властей, получат более 67 тыс. человек. "В среднем в департамент социального развития Югры обращаются не менее 200 граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Поэтому такая помощь станет реальной мерой поддержки для таких категорий", - отметила в ходе заседания правительства директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева.

В ХМАО зарегистрировано 583 случая заражения коронавирусом, 189 человек выздоровели, четверо умерли.

 

Теги
Комарова, Наталья ВладимировнаРоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия коронавируса нового типа
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