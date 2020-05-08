Пенсионеры и беременные женщины в Югре получат разовые выплаты

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 мая. /ТАСС/. Неработающие пенсионеры, семьи с детьми и беременные женщины, проживающие в Ханты-Мансийском автономном округе, получат разовые выплаты из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее решение приняло правительство Югры в пятницу, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

"Единовременные денежные выплаты получат отдельные категории нуждающихся югорчан. <...> Данная мера поддержки будет предоставлена жителям, имеющим доход на каждого члена семьи не выше величины прожиточного минимума", - говорится в сообщении.