Пенсионеры и беременные женщины в Югре получат разовые выплаты

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 мая. /ТАСС/. Неработающие пенсионеры, семьи с детьми и беременные женщины, проживающие в Ханты-Мансийском автономном округе, получат разовые выплаты из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее решение приняло правительство Югры в пятницу, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.
"Единовременные денежные выплаты получат отдельные категории нуждающихся югорчан. <...> Данная мера поддержки будет предоставлена жителям, имеющим доход на каждого члена семьи не выше величины прожиточного минимума", - говорится в сообщении.
По словам губернатора Югры Натальи Комаровой, неработающие пенсионеры получат по 3 тыс. рублей, семьи с детьми и беременные женщины - по 5 тыс. рублей. "Выплаты должны быть осуществлены до 5 июня без запроса у жителей дополнительных документов и на основании сведений, уже занесенных в соответствующие базы данных", - приводятся в сообщении слова главы региона.
Всего выплаты, по данным региональный властей, получат более 67 тыс. человек. "В среднем в департамент социального развития Югры обращаются не менее 200 граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Поэтому такая помощь станет реальной мерой поддержки для таких категорий", - отметила в ходе заседания правительства директор департамента социального развития Югры Тереза Пономарева.
В ХМАО зарегистрировано 583 случая заражения коронавирусом, 189 человек выздоровели, четверо умерли.