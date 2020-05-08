На трассе в Тюменской области обрушился пешеходный переход

ТАСС, 8 мая. Пешеходный переход на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск обрушился, предположительно, из-за того, что его задела грузовая машина. Один человек пострадал, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

"В 12:56 мск бригада скорой медицинской помощи возвращалась с вызова на подстанцию и увидела аварию: предположительно грузовая машина задела пешеходный мост, и тот упал и задел легковую машину. Пострадавшего водителя медики осмотрели, сейчас оказывают помощь и готовят к эвакуации в стационар для проведения комплексной диагностики и осмотра в Областную клиническую больницу № 2", - сообщили в департаменте.

В региональном ГУ МЧС отметили, что инцидент произошел на 14-м километре дороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тюменском районе. На место выехали спасатели и сотрудники ГИБДД.

В пресс-службе регионального УГИБДД добавили ТАСС, что движение транспорта перекрыто в обоих направлениях. На месте работают сотрудники ГИБДД, предпринимаются все меры, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд по федеральной автодороге.

В новость были внесены изменения (14:22 мск) - добавлен комментарий ГИБДД.