Прокуратура проверяет информацию о ненадлежащем оказании медпомощи вдове ветерана на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Прокуратура Свердловской области организовала проверку по сообщениям СМИ о ненадлежащем оказании медпомощи 90-летней вдове ветерана Великой Отечественной войны с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой региональной прокуратуры.

По данным ведомства со ссылкой на местные СМИ уточняется, что пожилая женщина проходила лечение в Свердловском областном клиническом госпитале для ветеранов войн в Екатеринбурге, где у нее был подтвержден коронавирус. После чего, согласно разработанной маршрутизации пациентов, женщину перевели в ЦГКБ № 6 и в этот же день перенаправили в другую больницу с подозрением на пневмонию. Утром в пятницу медики привезли женщину к подъезду дома, где ее обнаружила внучка.

"Прокуратура Свердловской области организовала проверку по сообщениям СМИ о ненадлежащем оказании медицинской помощи 90-летней вдове ветерана Великой Отечественной войны. Будет дана правовая оценка качеству оказания медицинской помощи вдове ветерана Великой Отечественной войны и принимаемых в медицинских учреждениях санитарно-эпидемиологических мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции среди пациентов и персонала", - говорится в сообщении.