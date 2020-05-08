{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Прокуратура проверяет информацию о ненадлежащем оказании медпомощи вдове ветерана на Урале

По данным ведомства со ссылкой на местные СМИ, медики привезли женщину с диагнозом "коронавирус" из больницы к подъезду дома, где ее обнаружила внучка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая. /ТАСС/. Прокуратура Свердловской области организовала проверку по сообщениям СМИ о ненадлежащем оказании медпомощи 90-летней вдове ветерана Великой Отечественной войны с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой региональной прокуратуры.

По данным ведомства со ссылкой на местные СМИ уточняется, что пожилая женщина проходила лечение в Свердловском областном клиническом госпитале для ветеранов войн в Екатеринбурге, где у нее был подтвержден коронавирус. После чего, согласно разработанной маршрутизации пациентов, женщину перевели в ЦГКБ № 6 и в этот же день перенаправили в другую больницу с подозрением на пневмонию. Утром в пятницу медики привезли женщину к подъезду дома, где ее обнаружила внучка.

"Прокуратура Свердловской области организовала проверку по сообщениям СМИ о ненадлежащем оказании медицинской помощи 90-летней вдове ветерана Великой Отечественной войны. Будет дана правовая оценка качеству оказания медицинской помощи вдове ветерана Великой Отечественной войны и принимаемых в медицинских учреждениях санитарно-эпидемиологических мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции среди пациентов и персонала", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Свердловские архивы к 75-летию Победы опубликовали фронтовые дневники и письма
Среди них - фронтовой дневник молодого лейтенанта и записи курсантки артиллерийского училища
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС