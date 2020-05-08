В Тюменской области восстановлено движение на трассе, где обрушился пешеходный мост

ТАСС, 8 мая. Движение на федеральной трассе в Тюменской области, где произошло обрушение пешеходного перехода, полностью восстановлено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Обрушение пешеходного перехода на 14-м километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск произошло в пятницу, предположительно, из-за того, что его задела грузовая машина. По данным пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области, один человек пострадал. В пресс-службе регионального УГИБДД ТАСС уточняли, что в результате инцидента движение транспорта было перекрыто в обоих направлениях.

"Движение полностью открыто по двум полосам", - сказал собеседник агентства.