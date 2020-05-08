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Из поселка Сабетта на Ямале, где выявлены случаи коронавируса, вывезли 407 вахтовиков

Вахтовики отправятся к местам проживания, где обязаны будут пройти 14-дневную самоизоляцию

ТАСС, 8 мая. Компания "Велесстрой" вывезла более 400 работников из вахтового поселка Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где реализуется проект по сжижению природного газа "Ямал СПГ". Об этом сообщает пресс-служба компании.

По данным регионального оперативного штаба, в ЯНАО зафиксировано более 1 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, свыше 760 из которых выявлены на месторождениях, более 200 случаев было зафиксировано в поселке Сабетта. При этом на Ямале работает порядка 100 тыс. вахтовиков из разных регионов страны.

"Компания "Велесстрой" продолжает плановую демобилизацию сотрудников из ЯНАО. 8 мая из аэропорта поселка Сабетта вылетело два самолета, на которых отбыли в общей сложности 407 вахтовиков", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, вахтовики отправятся к местам проживания, где обязаны будут пройти 14-дневную самоизоляцию.

Сабетта - вахтовый поселок на восточном берегу полуострова Ямал, где реализуется проект по сжижению природного газа "Ямал СПГ". Первая линия завода была открыта в декабре 2017 года, вторая и третья линии - в июле и ноябре 2018 года.

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