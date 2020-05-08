Губернатор Челябинской области в 2019 году увеличил доход на 6 млн рублей

ТАСС, 8 мая. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в 2019 году заработал в 2019 году заработал 16,9 млн рублей. Об этом говорится в декларации чиновника.

Алексей Текслер был назначен временно исполняющим обязанности главы Челябинской области в марте 2019 года, до этого он был первым заместителем министра энергетики РФ. В 2018 году чиновник заработал 10,8 млн рублей, в 2017-м - 11,3 млн рублей.

В правительстве Челябинской области пояснили, что увеличение дохода в 2019 году связано с получением компенсации за неиспользованные отпуска за пять лет работы на должности первого заместителя министра энергетики РФ.

Кроме того, в собственности главы региона значится одна квартира в России в единоличной собственности площадью 145,5 кв. м, доля в другой квартире в РФ и общая с женой квартира на Кипре (114 кв. м). Также Текслер имеет два машиноместа. По сравнению с 2018 годом список собственности чиновника не изменился.

Жена чиновника заработала в 2019 году всего 277 рублей, годом ранее - 303,27 тыс. рублей. В ее индивидуальной собственности значится земельный участок площадью 1214 кв. м, жилой дом, две квартиры в России и машиноместо. Как и у супруга, список собственности за год не поменялся.

Изменений нет и в автопарке семьи чиновника: среди транспортных средств в собственности супруги Текслера - автомобили Land Rover, Range Rover, Honda FR-V. У самого врио главы Челябинской области автомобилей в собственности нет. В пользовании у Текслера, его супруги и несовершеннолетнего ребенка остались жилой дом и квартира в России, к ним добавился еще один жилой дом площадью 626 кв. м.