Число случаев заражения коронавирусом в Челябинской области превысило 1000

ТАСС, 9 мая. Количество случаев заражений коронавирусной инфекции в Челябинской области в субботу достигло 1 058. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

"На утро 9 мая в регионе подтверждены 1 058 случаев заболевания COVID-19 (+ 91 новых подтверждений ко вчерашнему дню)", - говорится в сообщении.

По данным министерства, за все время выздоровели 249 человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. При этом за последние сутки выздоровел 61 человек.

"Граждане с подтвержденным коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение", - заверили в Минздраве.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,9 млн человек, почти 275 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.