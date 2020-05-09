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75-летие Победы

Парад Победы для единственного ветерана Великой Отечественной войны прошел в Салехарде

Волонтеры спели песни у дома участника операции "Багратион" по освобождению Белоруссии и Прибалтийских государств

ТАСС, 9 мая. Мини-парад Победы прошел в городе Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) для единственного ветерана, проживающего в городе, участника операции "Багратион" по освобождению Белоруссии и Прибалтийских государств Николая Шакурова. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе администрации Салехарда.

"В окружной столице в День Победы у дома ветерана Великой Отечественной войны, участника войсковой операции "Багратион" Николая Тимофеевича Шакурова прошел мини-парад. У дома Николая Тимофеевича собрались и несколько волонтеров. Отметим, что были соблюдены все необходимые в период повышенной готовности меры предосторожности: социальная дистанция, защитные маски и перчатки, измерение температуры. В адрес ветерана звучали теплые слова, ему были посвящены песни Победы", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы правительства ЯНАО, Николай Шакуров был призван на фронт из Тюменской области в 1943 году. После получения тяжелого осколочного ранения был демобилизован. Награжден орденом "Отечественной войны 2 степени", медалью "За отвагу", медалью "За Победу над Германией 1941-1945 гг". После войны он служил в милиции Салехарда.

"Дорогой Николай Тимофеевич, от всей души поздравляю вас с великим главным праздником - 75 годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Для нас большая честь поздравить лично вас. Вся ваша жизнь - один большой подвиг, от фронта до послевоенной работы, до той работы, которую вы ведете сегодня с подрастающим поколением. Искренний вам поклон. Вы являетесь гордостью столицы региона и всего большого Ямала. Хочу пожелать вам крепкого здоровья", - приводит пресс-служба слова губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округ75-летие Победы
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