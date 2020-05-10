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Пандемия коронавируса нового типа

Военное училище в Тюмени, где зафиксировали очаг коронавируса, досрочно выпустило офицеров

Диплом об окончании учебного заведения получили 230 офицеров

ТАСС, 10 мая. Военное училище в Тюмени, где зафиксировали очаг коронавируса и ввели карантин, досрочно выпустило 230 офицеров. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

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"230 молодых офицеров получили дипломы Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова (ТВВИКУ). Досрочный выпуск лейтенантов состоялся в День Победы", - говорится в сообщении. Обычно выпуск лейтенантов проходил в Тюмени в конце июня, но из-за распространения коронавирусной инфекции министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение о досрочном завершении учебного года в вузах Минобороны.

Молодые офицеры получили дипломы по четырем военным специальностям: инженер-механик, инженер-энергетик, инженер-строитель и инженер-радиотелемеханик. Отмечается, что этот год для ТВВИКУ стал рекордным по числу отличников учебы: из 230 выпускников пять человек покидают стены вуза с золотыми медалями, 34 лейтенанта убывают в войска с красными дипломами. По окончании училища 90% выпускников направляются для прохождения службы в части и соединения Министерства обороны РФ, остальные - в структуры иных силовых ведомств.

"230 воспитанникам училища выпала честь впервые встать в прославленный строй военных инженеров в офицерских погонах. Инженерные войска покрыли себя славой на полях сражений во всех войнах, которые велись во имя спасения Отечества. Сегодня военные инженеры, являясь наследниками боевых традиций, рожденных в годы суровых испытаний, достойно продолжают их. Они успешно осваивают сложную технику, совершенствуют профессиональную подготовку, которую постоянно подтверждают не только на учениях и при выполнении мероприятий по ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, но и при выполнении задач по борьбе с международным терроризмом", - цитирует пресс-служба слова начальника Инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого.

Ранее 16 апреля замгубернатора области Ольга Кузнечевских на брифинге журналистам сообщила, что очаг заражения коронавирусом обнаружен среди курсантов этого училища. В нем обучаются около тысячи курсантов. В Минобороны РФ уточнили, что положительные результаты тестов у 14 военнослужащих и одного гражданского сотрудника. Они были изолированы и переведены на карантин.

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова - единственное учебное заведение в Вооруженных Силах РФ, осуществляющее подготовку офицерских кадров для инженерных войск.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияТюменская областьПандемия коронавируса нового типа
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