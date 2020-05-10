В екатеринбургском роддоме ввели карантин из-за заражения коронавирусом женщины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Карантин ввели в роддоме Городской клинической больницы (ГКБ) № 40 в Екатеринбурге из-за выявления коронавируса у пациентки. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в региональном оперативном штабе.

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"Предписанием Роспотребнадзора введены карантинные меры в роддоме ГКБ № 40 из-за зафиксированного случая COVID-19 у одной из пациенток, госпитализированных туда накануне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отделении оперативно приняли необходимые меры: установление контактных, постконтактное тестирование, изоляция, дезинфекция. "Пациентки госпитализируются в перинатальный центр Екатеринбурга и в Областной перинатальный центр", - добавили в штабе.

В Свердловской области зафиксировано 1 844 случая новой коронавирусной инфекции, 350 человек вылечились. Врачи оценивают состояние 12 пациентов как тяжелое, 36 - средней тяжести, остальных - как удовлетворительное.