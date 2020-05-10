В Екатеринбурге мужчины избили девушку, следившую за камерой видеофиксации скорости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Мужчины напали и ограбили девушку-оператора мобильного комплекса фотофиксации на шестом километре дублера Сибирского тракта в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Управления ГИБДД по Свердловской области.

"Произошло нападение двух мужчин на девушку-оператора мобильного комплекса фотофиксации на шестом километре дублера Сибирского тракта в Екатеринбурге", - сказали в пресс-службе.

На участке с помощью камеры следили за соблюдением водителями скорости движения. Мужчины проходили мимо и повалили технику на землю. Девушка, следившая за техникой, вышла к ним навстречу. Мужчины напали и на нее, избили и забрали мобильный телефон. Но скрыться не успели, их задержала полиция.

"Работа комплексов направлена на снижение аварийности и профилактику нарушений ПДД. Выставляются комплексы в аварийных местах только по предписанию автоинспекции. Комплекс, возле которого произошло ЧП, работал на дублере Сибирского тракта возле пешеходного перехода. Не так давно в этом месте сбили пешехода", - подчеркнули в автоинспекции.