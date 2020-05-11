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Пандемия коронавируса нового типа

Свердловский губернатор объяснил неполные выплаты врачам

По словам Евгения Куйвашева, разный размер выплат связан с нагрузкой, которая приходится на врачей конкретного медучреждения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мая. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил неполные выплаты врачам, работающим с пациентами с подтвержденным коронавирусом. По его словам, разный размер выплат связан с нагрузкой, которая приходится на врачей конкретного медицинского учреждения, сообщил глава региона в своем аккаунте в Instagram.

В начале апреля президент РФ Владимир Путин предложил ввести для врачей, непосредственно работающих с пациентами, заразившимися коронавирусной инфекцией, федеральную доплату в размере 80 тыс. рублей в месяц, для среднего медицинского персонала - 50 тыс. рублей, для младшего медицинского персонала - 25 тыс. рублей в месяц, для врачей скорой помощи - 50 тыс. рублей в месяц, а для фельдшеров, медсестер и водителей - 25 тыс. рублей.

"Наши врачи и медицинский персонал в разных муниципалитетах, в разных больницах имеют неодинаковую нагрузку, связанную с коронавирусом. У кого-то пациенты начали появляться раньше, у кого-то по объективным причинам таких больных больше. Поэтому при расчете выплат учитывается фактически отработанное за месяц время", - рассказал губернатор, отвечая на вопрос врача-рентгенолога из Артемовской ЦРБ о неполных выплатах врачам.

По данным регионального оперативного штаба, в Свердловской области зафиксировано 1 844 случая новой коронавирусной инфекции. Всего в регионе было выписано 350 пациентов, у которых ранее был подтвержден коронавирус.

Теги
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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