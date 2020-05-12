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Пандемия коронавируса нового типа

Прибывших из Бали в Екатеринбург туристов отправили в обсерватор

Прилетевших тем же рейсом жителей Пермского края, Тюменской и Челябинской областей вывезли при содействии региональных штабов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Граждане РФ, прибывшие в Екатеринбург спецбортом авиакомпании "России" из Бали, отправлены в обсерватор на двухнедельную изоляцию. Об этом сообщили в оперативном штабе Свердловской области во вторник.

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Самолет авиакомпании "Россия", летевший из Денпасара (Бали, Индонезия) с посадкой в Новосибирске, приземлился в Екатеринбурге вечером 11 мая с 95 пассажирами на борту.

"После прохождения осмотра специалистами Роспотребнадзора 48 человек, в том числе четыре ребенка, отправились на 14-дневную изоляцию под медицинское наблюдение в условиях обсерватора", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что жители Пермского края, Тюменской и Челябинской областей, прибывшие в екатеринбургский аэропорт Кольцово тем же рейсом, вывезены при содействии региональных штабов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тысяч умерли. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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