Прибывших из Бали в Екатеринбург туристов отправили в обсерватор

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Граждане РФ, прибывшие в Екатеринбург спецбортом авиакомпании "России" из Бали, отправлены в обсерватор на двухнедельную изоляцию. Об этом сообщили в оперативном штабе Свердловской области во вторник.

Самолет авиакомпании "Россия", летевший из Денпасара (Бали, Индонезия) с посадкой в Новосибирске, приземлился в Екатеринбурге вечером 11 мая с 95 пассажирами на борту.

"После прохождения осмотра специалистами Роспотребнадзора 48 человек, в том числе четыре ребенка, отправились на 14-дневную изоляцию под медицинское наблюдение в условиях обсерватора", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что жители Пермского края, Тюменской и Челябинской областей, прибывшие в екатеринбургский аэропорт Кольцово тем же рейсом, вывезены при содействии региональных штабов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 280 тысяч умерли. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.