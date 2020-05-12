Курганские власти продлят режим самоизоляции из-за роста заболеваемости в праздники

ТАСС, 12 мая. Правительство Курганской области приняло решение продлить режим самоизоляции в регионе в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в майские праздники, в то же время список предприятий, которые могут работать, будет расширен. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе губернатора области.
"В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в майские праздники в Курганской области до особого распоряжения сохраняются режим самоизоляции, пропускной режим и ограничения при въезде на территорию Курганской области. Такое решение принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусом. Оно также принималось с учетом того, что на этой неделе в регион должны прибыть несколько десятков курганцев, работавших вахтовым методом в Якутии, где произошла вспышка COVID-19", - говорится в сообщении.
Также оперативный штаб разрешил с 12 мая начать работу организациям и индивидуальным предпринимателям, за исключением предприятий общепита, ТРЦ, массажных салонов, соляриев, бань, саун, клубов, дискотек, кинотеатров и компаний, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта.
В то же время на территорию региона смогут въезжать только зарегистрированные здесь граждане и те, кто едет на похороны, лечение, по работе или транзитом. Также жители должны получать цифровые пропуска, выходя на улицу, если только они не направляются до мусорной площадки, в аптеку, ближайший магазин или погулять с собакой. Кроме того, жителям рекомендовано соблюдать масочный режим, а в общественном транспорте необходимо носить и перчатки. Школьники и студенты продолжат учиться в дистанционном формате.
Всего в регионе зафиксировано 90 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них около 40 человек выписаны после выздоровления.