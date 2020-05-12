{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Курганские власти продлят режим самоизоляции из-за роста заболеваемости в праздники

В то же время список предприятий, которые могут работать, будет расширен

ТАСС, 12 мая. Правительство Курганской области приняло решение продлить режим самоизоляции в регионе в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в майские праздники, в то же время список предприятий, которые могут работать, будет расширен. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе губернатора области.

"В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в майские праздники в Курганской области до особого распоряжения сохраняются режим самоизоляции, пропускной режим и ограничения при въезде на территорию Курганской области. Такое решение принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусом. Оно также принималось с учетом того, что на этой неделе в регион должны прибыть несколько десятков курганцев, работавших вахтовым методом в Якутии, где произошла вспышка COVID-19", - говорится в сообщении.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Также оперативный штаб разрешил с 12 мая начать работу организациям и индивидуальным предпринимателям, за исключением предприятий общепита, ТРЦ, массажных салонов, соляриев, бань, саун, клубов, дискотек, кинотеатров и компаний, оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта.

В то же время на территорию региона смогут въезжать только зарегистрированные здесь граждане и те, кто едет на похороны, лечение, по работе или транзитом. Также жители должны получать цифровые пропуска, выходя на улицу, если только они не направляются до мусорной площадки, в аптеку, ближайший магазин или погулять с собакой. Кроме того, жителям рекомендовано соблюдать масочный режим, а в общественном транспорте необходимо носить и перчатки. Школьники и студенты продолжат учиться в дистанционном формате.

Всего в регионе зафиксировано 90 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них около 40 человек выписаны после выздоровления.

Теги
РоссияКурганская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Utair 10 рейсами доставит из Китая средства индивидуальной защиты для медиков в Югре
Общий вес груза составит более 100 тонн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС