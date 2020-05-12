Курганские власти продлят режим самоизоляции из-за роста заболеваемости в праздники

ТАСС, 12 мая. Правительство Курганской области приняло решение продлить режим самоизоляции в регионе в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в майские праздники, в то же время список предприятий, которые могут работать, будет расширен. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе губернатора области.

"В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в майские праздники в Курганской области до особого распоряжения сохраняются режим самоизоляции, пропускной режим и ограничения при въезде на территорию Курганской области. Такое решение принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусом. Оно также принималось с учетом того, что на этой неделе в регион должны прибыть несколько десятков курганцев, работавших вахтовым методом в Якутии, где произошла вспышка COVID-19", - говорится в сообщении.