"Велесстрой" отправил домой более 1,4 тыс. вахтовиков с месторождений Ямала

Ранее издание " Накануне.ru " сообщало, что вахтовики компании "Велесстрой" в поселке Сабетта, где было зафиксировано более 200 случаев заражения коронавирусом, протестуют, требуя отправки домой после завершения двухнедельного карантина.

ТАСС, 12 мая. Компания "Велесстрой" организовала выезд более 1,4 тыс. вахтовых рабочих с месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа к месту проживания. В ближайшее время компанией будет организован выезд еще 156 сотрудников, сообщили ТАСС в пресс-службе компании во вторник.

"На встрече представителей руководства компании "Велесстрой" с вахтовиками, состоявшейся 10 мая в вахтовом жилом городке в поселка Сабетта, было отмечено, что сейчас плановая демобилизация вахтовиков с объектов в Ямало-Ненецком автономном округе проходит в соответствии с требованиями управления Роспотребнадзора по ЯНАО. Это потребовало внесения в графики демобилизации некоторых корректировок. Завтра, 13 мая, очередная группа из 156 сотрудников "Велесстрой" и "Велесстрой-монтаж" вылетит из Сабетты. К настоящему моменту компания организовала выезд уже более чем для 1,4 тыс. человек", - сообщили в пресс-службе.

В компании также отметили, что "Велесстрой" делает все от нее зависящее для скорейшей отправки своих работников к местам проживания.

По данным регионального оперативного штаба, на 12 мая на Ямале зарегистрировано 1 311 случаев заражения коронавирусом. При этом 964 случая было зафиксировано на месторождениях региона, более 200 случаев было зарегистрировано в поселке Сабетта. При этом на Ямале работает порядка 100 тыс. вахтовиков из разных регионов страны.

В новость были внесены изменения (16:39 мск) - расширена цитата.