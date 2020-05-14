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В Курганской области поезд столкнулся с автомобилем

Один человек пострадал
Описание
© Отделение пропаганды БДД Управления ГИБДД МВД России по Курганской области

ТАСС, 14 мая. Поезд столкнулся с автомобилем в Далматовском районе Курганской области, водитель госпитализирован. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального УГИБДД МВД России.

"В Далматовском районе 40-летний житель района, управляя автомобилем ВАЗ-21140, двигаясь со стороны автомобильной дороги Екатеринбург - Шадринск - Курган в направлении села Нижний Яр, при проезде регулируемого железнодорожного переезда, проигнорировал требования запрещающего сигнала светофора и допустил столкновение с движущимся поездом", - сказали в управлении.

Авария произошла ночью. Мужчину с травмами госпитализировали.

Теги
РоссияКурганская область
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