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На Урале проверяют обстоятельства смерти женщины после неоказания ей медпомощи

Инцидент произошел в Березовском Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков назначил проверку по факту неоказания медицинской помощи жительнице города Березовский, приведшей к ее смерти. Об этом сообщил в четверг на своей странице в Facebook пресс-секретарь Министерства здравоохранения региона Константин Шестаков.

"По поводу обращения в социальных сетях жительницы Березовского о неоказании медицинской помощи ее матери, приведшей к смерти, министром здравоохранения Андреем Цветковым назначена проверка. Министр выразил свои соболезнования родственникам умершей и заявил, что проводится тщательная проверка, по результатам которой будут приняты решения в отношении виновных", - говорится в сообщении.

12 мая в социальных сетях появилось видеообращение дочери умершей, в котором она рассказала о случившемся.

Теги
РоссияСвердловская область
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