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Пандемия коронавируса нового типа

Фонд поддержки талантливых детей отменил смену на Урале из-за ситуации с коронавирусом

Участников, прошедших отбор, пригласят на летние и осенние смены

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 мая. /ТАСС/. Фонд поддержки талантливых детей и молодежи "Золотое сечение" в Свердловской области отменил весеннюю образовательную смену из-за ситуации с коронавирусом. Прошедшие отбор участники будут приглашены на смены летом и осенью, сообщила в четверг на пресс-конференции в уральском информационном центре ТАСС директор НОО "Фонд поддержки талантливых детей и молодежи "Золотое сечение" Инна Денюш.

"Весенняя смена отменена, по ней проведен набор, и все дети, которые были отобраны экспертным советом, они будут приглашены на летние смены и на осенние смены", - сказала Денюш.

Весенняя смена, сообщается на сайте фонда, отменена "в связи с карантинными ограничениями". Директор фонда отметила, что в данный момент ведется набор детей на первую и на вторую летние смены. Всего летом запланировано проведение трех смен.

Нетиповая образовательная организация (НОО) "Фонд поддержки талантливых детей и молодежи "Золотое сечение" создана в 2017 году указом губернатора Свердловской области. Целью создания Фонда является выявление, сопровождение и адресная поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, естественных наук, научного и технического творчества, физической культуры и спорта. В рамках реализации государственной программы Свердловской области "Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Свердловской области до 2024 года" предусмотрено обучить 14 400 детей на проектных сменах фонда до 2024 года.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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