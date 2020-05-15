{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

На Ямале снимают ограничения на авиаперевозки, введенные из-за пандемии

По данным правительства региона, с 23 мая вводятся дополнительные рейсы по самым востребованным направлениям - Тюмень, Уфа, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Москва
Описание
© Ладислав Карпов/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Ограничения на авиаперевозки постепенно снимаются в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) перед началом сезона отпусков. Авиакомпания "Ямал" возобновляет большинство субсидируемых рейсов за пределы округа, сообщили в пресс-службе регионального правительства в пятницу.

"Начинается сезон отпусков, и у людей большой запрос на выезд. Уже сейчас можно приобрести дополнительные билеты на рейсы из действующего расписания, а с 23 мая вводятся дополнительные рейсы по самым востребованным направлениям - Тюмень, Уфа, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Москва и другие. Будут продолжены все наши социальные программы, в частности, билеты для многодетных", - приводит пресс-служба слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Однако, по данным пресс-службы, пока эпидемиологическая обстановка остается напряженной, сохранится ряд ограничений по загрузке прилетающих в округ воздушных судов, необходимый для недопущения завоза коронавирусной инфекции. Экипаж и пассажиры должны соблюдать масочный режим. После каждого рейса проводится усиленная санитарная обработка, а по возвращении в базовый аэропорт в салоне воздушного судна и в багажном отделении выполняется полная дезинфекция.

"Рейсы в Сочи и Симферополь пока приостановлены, поскольку в этих городах действуют серьезные ограничения", - добавили в пресс-службе.

Что касается вертолетных перевозок, то они, по данным регионального правительства, будут осуществляться по предварительной заявке и согласованию с главами муниципалитетов. Ограничения не касаются завоза продуктов и товаров. Сообщение возобновится как только стабилизируется эпидемиологическая обстановка.

Всего на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 15 мая зафиксировано 1 548 случаев заражения коронавирусом. Большая часть из них - 1 131 случай зарегистрирован на месторождениях региона.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Въезжающих в Югру жителей других регионов будут отправлять на самоизоляцию
Режим повышенной готовности и самоизоляции граждан действует в округе до 31 мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС