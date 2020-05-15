На Ямале снимают ограничения на авиаперевозки, введенные из-за пандемии

"Начинается сезон отпусков, и у людей большой запрос на выезд. Уже сейчас можно приобрести дополнительные билеты на рейсы из действующего расписания, а с 23 мая вводятся дополнительные рейсы по самым востребованным направлениям - Тюмень, Уфа, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Москва и другие. Будут продолжены все наши социальные программы, в частности, билеты для многодетных", - приводит пресс-служба слова губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Ограничения на авиаперевозки постепенно снимаются в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) перед началом сезона отпусков. Авиакомпания "Ямал" возобновляет большинство субсидируемых рейсов за пределы округа, сообщили в пресс-службе регионального правительства в пятницу.

Однако, по данным пресс-службы, пока эпидемиологическая обстановка остается напряженной, сохранится ряд ограничений по загрузке прилетающих в округ воздушных судов, необходимый для недопущения завоза коронавирусной инфекции. Экипаж и пассажиры должны соблюдать масочный режим. После каждого рейса проводится усиленная санитарная обработка, а по возвращении в базовый аэропорт в салоне воздушного судна и в багажном отделении выполняется полная дезинфекция.

"Рейсы в Сочи и Симферополь пока приостановлены, поскольку в этих городах действуют серьезные ограничения", - добавили в пресс-службе.

Что касается вертолетных перевозок, то они, по данным регионального правительства, будут осуществляться по предварительной заявке и согласованию с главами муниципалитетов. Ограничения не касаются завоза продуктов и товаров. Сообщение возобновится как только стабилизируется эпидемиологическая обстановка.

Всего на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 15 мая зафиксировано 1 548 случаев заражения коронавирусом. Большая часть из них - 1 131 случай зарегистрирован на месторождениях региона.