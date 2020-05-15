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Цуканов заявил, что объединение трех регионов УФО не обсуждается

По словам полпреда, "сейчас эта тема точно не актуальна"
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Объединение Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного и Ямало-Ненецкого автономного округов в единый субъект не обсуждается. Об этом сообщил в пятницу журналистам полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов.

"Тема объединения "тюменской матрешки" не обсуждалась ни на каком уровне. А если и обсуждается, то я об этом не знаю. Я думаю, что сейчас эта тема точно не актуальна", - сказал он.

Зампредседателя думы ХМАО Александр Сальников сообщил ТАСС, что не видит необходимости в объединении трех регионов. "Я считаю, что это [объединение Ямала, Тюменской области и ХМАО] нецелесообразно. С 1994 года эти три региона самостоятельные, доказали свою жизнеспособность, экономическую и политическую состоятельность. Все они самодостаточные. С моей точки зрения все вопросы решены", - сказал он.

Дискуссия о слиянии трех регионов, ранее входивших в Тюменскую область, продолжается с конца 1990-х годов. После ее разделения субъекты сохранили между собой тесные экономические и административные связи.

Вопрос объединения "тюменской матрешки" вновь оказался в повестке после подписания 13 мая 2020 года руководителями Архангельской области и Ненецкого автономного округа меморандума о намерении образовать новый субъект РФ путем объединения двух регионов. Парламентские слушания в двух регионах по этому вопросу запланированы на 26 мая, сроки проведения референдума, на котором за объединение должны высказаться не менее 50% избирателей, еще не определены.

В новость были внесены изменения (14:24 мск) — добавлены подробности, бэкграунд.

Теги
Цуканов, Николай НиколаевичРоссияТюменская областьХанты-Мансийский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ
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