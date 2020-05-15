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Пандемия коронавируса нового типа

Въезжающих в Югру жителей других регионов будут отправлять на самоизоляцию

Режим повышенной готовности и самоизоляции граждан действует в округе до 31 мая

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 мая. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа намерены отправлять на самоизоляцию или в обсерватор въезжающих туда жителей других регионов. Об этом в пятницу сообщила в ходе заседания регионального оперативного штаба по ситуации с коронавирусом губернатор Югры Наталья Комарова.

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"В Югре организован контроль состояния здоровья взъезжающих на территорию региона граждан. <…> Это направление мы готовим для усиления, обязательная самоизоляция или размещение в обсерваторах в отношении въезжающих в Югру граждан из отдельных регионов Российской Федерации", - сказала она, не уточнив, о жителях каких регионов страны идет речь.

В округе зафиксировано 965 случаев заражения коронавирусной инфекцией, восемь человек умерли, 356 выздоровели. В Югре до 31 мая действует режим повышенной готовности и самоизоляции граждан. Введен обязательный масочный режим, действующий в том числе в общественном транспорте, такси и закрытых помещениях общественного пользования.

Теги
Комарова, Наталья ВладимировнаРоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия коронавируса нового типа
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