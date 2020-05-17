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Пандемия коронавируса нового типа

В Тюменской области с 18 мая начнут работать предприятия сферы услуг

Глава региона призвал всех работников и посетителей соблюдать рекомендации Роспотребнадзора

ТАСС, 17 мая. Предприятия сферы услуг и магазины непродовольственных товаров площадью не более 400 кв. м с отдельным входом начнут работать в Тюменской области с 18 мая. Об этом в воскресенье сообщил глава региона Александр Моор.

"Я предлагаю сделать первый очень аккуратный шаг и перейти к первому этапу снятия ограничений и посмотреть, как это отразится на санитарно-эпидемиологической обстановке в нашем регионе. Это означает, что с понедельника, 18 мая, появится возможность работы у всех предприятий сферы услуг, у всех без исключения. А также возможность работы магазинов, которые торгуют непродовольственными товарами при условии, что общая площадь торгового зала не превышает 400 кв. м, и у этого магазина есть один отдельный наружный с улицы вход. При этом обслуживание покупателей должно происходить из расчета - на одного покупателя 4 кв. м", - сказал Моор.

По его словам, все предприниматели, работники и покупатели должны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

В Тюменской зафиксировано 1 135 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Теги
РоссияТюменская областьПандемия коронавируса нового типа
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