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Пандемия коронавируса нового типа

Компания "Велесстрой" завершила плановую замену сотрудников на Ямале

Новую мобилизацию персонала планируется начать с 1 июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Плановая замена сотрудников компании "Велесстрой" в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в связи с распространением коронавируса завершена. Об этом сообщили в пресс-службе компании в понедельник.

"Двумя рейсами из международного аэропорта Сабетта завершена плановая демобилизация сотрудников компании "Велесстрой" с территории ЯНАО. В субботу, 16 мая, из Сабетты были вывезены 207 рабочих-вахтовиков, днем ранее - еще 88 человек. Все они прошли необходимое тестирование на отсутствие коронавирусной инфекции. На производственной площадке в Сабетте останется необходимое количество сотрудников для продолжения реализации проекта в соответствии с графиками работ на объекте", - говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, новую мобилизацию персонала "Велесстрой" планирует начать с 1 июля. При этом будут соблюдены строгие нормы эпидемиологической безопасности. "Перед вылетом в Сабетту все работники новой вахты пройдут организованный компанией "Велесстрой" 14-дневный карантин со сдачей тестов на COVID-19. На Ямал они отправятся только в случае отрицательных результатов двух тестов", - уточнили в компании.

Как добавили в компании, при проведении перевахтовки компания "Велесстрой" следует всем предписаниям Минздрава, Роспотребнадзора и оперативного штаба ЯНАО.

Сабетта - вахтовый поселок на восточном берегу полуострова Ямал, где реализуется проект по сжижению природного газа "Ямал СПГ". Первая линия завода была открыта в декабре 2017 года, вторая и третья линии - в июле и ноябре 2018 года.

По данным оперативного штаба ЯНАО, на территории региона выявлено 1 689 случаев заражения коронавирусом. При этом 1 217 случаев было зафиксировано на месторождениях региона.

Теги
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия коронавируса нового типа
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