Предварительное голосование по кандидатам в челябинское Заксобрание пройдет онлайн

ЧЕЛЯБИНСК, 18 мая. /ТАСС/. Предварительное голосование по определению кандидатов на выборы в Законодательное собрание Челябинской области пройдет в онлайн-формате в связи с пандемией коронавируса. Об этом в понедельник сообщил журналистам председатель Владимир Мякуш.

"Через неделю начнется процедура предварительного голосования по определению кандидатов на выборы в областной парламент. Свои коррективы в этот процесс внес коронавирус. Предварительное голосование будет проходить в онлайн-формате", - сказал он.

Мякуш призвал жителей региона зарегистрироваться на портале "Госуслуги" и принять участие в голосовании.

По данным на 18 мая, в Челябинской области зарегистрировано 1 804 случая заражения коронавирусной инфекцией. Выписаны после выздоровления 593 человека, 21 пациент умер.