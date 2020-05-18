Уральский производитель аппаратов ИВЛ вновь сменил гендиректора

7 мая стало известно о расторжении контракта с гендиректором завода Булатом Гайнутдиновым. Временно исполняющим обязанности генерального директора УПЗ был назначен Марат Бадгутдинов, который также руководит АО "Уфимское приборостроительное производственное объединение".

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проводит проверку на Уральском приборостроительном заводе, производящем аппараты ИВЛ под маркой "Авента", после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. По данным правоохранительных органов, основной версией двух пожаров, произошедших в 50-й больнице в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, считается короткое замыкание. В обоих случаях пожар начался с аппаратов ИВЛ "Авента-М", произведенных Уральским приборостроительным заводом во второй половине апреля.

Росздравнадзор сообщил, что после пожаров приостановил обращение на территории РФ этих аппаратов, произведенных с 1 апреля 2020 года. Ведомство проверяет качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов.

В свою очередь в АО "КРЭТ" Ростеха заявили, что поставленные российским больницам аппараты ИВЛ под маркой "Авента" прошли все необходимое тестирование, в том числе под высокой нагрузкой, и за восемь лет поставок нареканий к аппаратам не было.