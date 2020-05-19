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Прямые авиарейсы из Нижневартовска в Крым возобновят с 5 июня

Полеты будет выполнять авиакомпания Nordwind

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 мая. /ТАСС/. Прямые рейсы из международного аэропорта Нижневартовска, второго по численности населения города Ханты-Мансийского автономного округа, в Симферополь будут восстановлены с 5 июня. Об этом во вторник сообщили ТАСС в производственно-диспетчерской службе аэропорта.

В настоящее время большинство рейсов из Нижневартовска в другие города России приостановлены авиакомпаниями из-за пандемии коронавируса.

"Авиакомпания Nordwind в июне начинает выполнение региональной программы полетов в Симферополь. Первый рейс из Нижневартовска запланирован на 5 июня", - сказал собеседник агентства.

По данным на сайте аэропорта Нижневартовск, рейс будет выполняться один раз в неделю. Вылет в Симферополь в пятницу, обратный рейс по четвергам.

Аэропорт Нижневартовска - второй по пассажиропотоку аэропорт Югры после Сургута.

Теги
РоссияКрымХанты-Мансийский автономный округ
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